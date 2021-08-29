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Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerinden detay

Bild Altın 

-Ekiplerden detay
-Kazaya karışan araçlardan detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta otomobil ve traktörün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Seyfebeli geçidinde meydana geldi. Kazada, Erzincan’dan Sivas istikametine gitmekte olan K.A. yönetimindeki 76 ADD 606 plakalı Renault marka otomobil önünde seyretmekte olan S.K. yönetimindeki 58 AF 723 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör takla atarak yoldan çıktı. Her iki araç sürücüsü ve otomobilde bulunan A.A. yaralandı. Yararılar ambulanslarla kaldırıldıkları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (MTA-GF-Y)
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