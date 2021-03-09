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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 5 ölü

Otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 5 ölü

kaza yerinden görüntü

Tahkikat Jandarma Bild 

-araçlardan detay
-kazazedelerinin yakınlarının sinir krizi geçirmesi
-genel ve detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 3'ünün aynı aileden olduğu öğrenildi. Kaza saat 15.45 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Yakabağı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Serter (55) idaresindeki 07 LH 035 plakalı otomobil, Makedonya uyruklu Zare Mladenovski yönetimindeki GE 1827 AC plakalı tırla çarpıştı. Kazanın otomobil sürücüsünün tırın şeridine girmesi sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Kazada, sürücü Mehmet Serter ve otomobildeki Ümmühan Alaca (29), Emir Alaca (10) ve Savaş Alaca (34) ile Ayşe İkis (59) yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri ve vatandaşlar kazada yakınlarını kaybede3n vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, cesetlerin ve otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Öte yandan kazanının ardından tur sürücüsü Zare Mladenovski gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.
Kazadan geriye Alaca Ailesi'nin mutlu günlerinde çekilmiş aile fotoğrafı kaldı. (MY-İK-
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