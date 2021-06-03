Otomobil ile servis aracı çarpıştı; 7 yaralı

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile servis midibüsü çarpıştı, 7 kişi yaralandı. Kaza İnegöl'ün Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Feryat Sağlam (36) idaresindeki 06 VND 03 plakalı otomobil, Hasan Yeşiller (48) yönetimindeki 16 S 6037 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil tarlada durdu. Otomobil- sürücüsü Feryat Sağlam ile oğlu Arda Sağlam (14) ve servis aracı sürücüsü Hasan Yeşiller ile araçta bulunan işçiler Umut Çavdır (26), Özkan Atınbay (31), Zaki Olabi (57) ve Barak Alhamed (20) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi. 7 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. (SB-MŞ)

