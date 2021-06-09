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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı o anlar kamerada

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı o anlar kamerada

-Yaralıya müdahale ve ambulansa alınması

Hastane Sağlık Ekibi Kamera Motosiklet Sürücüsü 

--Güvenlik kamerası kaza anı
--Araçlar detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Kafeler Caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritte seyretmekte olan Alime Beyza Özgür’ün kullandığı 07 ANM 973 plakalı otomobilin, yolun solunda bulunan 4520 sokağa dönmek isterken, Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Ali Özden’in kullandığı 27 SS 771 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlatırken, motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (EA-
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