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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Yaralıya olay yerinde müdahale edilmesi

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralının sedyeyle ambulansa alınması
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Genel ve detay

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi ile Topçular Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. idaresindeki 34 VM 9646 plakalı motosiklet ile, Ecem A. 34 PV 1620 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Ö. yola savrulurken, otomobil sürücü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralılardan Mehmet Ö., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ecem A. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-BCT-
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