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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

-Ambulans müdahalesi ve motosiklet detay

Hastane Trafik Kazası 

--Motosiklet detay
--ambulans gidisi detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde bulunan yeşil sokakta isimleri öğrenilmeyen 31 SB 858 plakalı otomobil ile 31 SG 049 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ve arkasında bulunan kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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