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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

olay yeri

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekibi Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-motosikletten görüntü
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne Bostanpazarı Caddesi’nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Edirne şehir merkezi Bostanpazarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet H.A.'nın kullandığı 06 BAK 650 otomobil, Doğukan K. hakimiyetindeki 22 ABT 567 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı yaralandı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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