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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hastanı yerde yatışından görüntü vatandaş görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Dikkatsizlik Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-ekiplerin müdahalesinden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kafasını yere vurarak yaralandı. Kaza, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan motosiklet ve otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinden düşen motokurye yüzünü sert bir şekilde yere vurarak burnunu kırdı. Meydana gelen kazaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve kazaya karışan araç sürücüsü yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motokuryeye yaptığı ilk müdahale ardından hastanene kaldırdı. Yaşanan kaza sonrası her iki araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (EEP-MB-Y)
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