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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Yaralı Sedat Temel’e sağlık ekiplerinin müdahalesi

İlk Müdahale Alkol Hastane Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Görgü tanıklarının kazanın oluşunu anlatması
-Otomobil sürücüsü kadının gözyaşları
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Motosikletten detay
-Sürücüye alkol testi uygulanması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motokurye, otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametinden İstasyon Caddesi’ne seyir halinde olan Sedat T. (20) idaresindeki 67 TY 727 plakalı motosiklet, kavşaktan dönmekte olan Funda D. idaresindeki 67 ABE 221 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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