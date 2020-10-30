Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

--112 acil servis ekiplerinin gelişi

--Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

--Yaralının sedyeye alınması ve ambulansa götürülmesi

--Ambulansın hareket edişi



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’un Bafra ilçesinde trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Bahçeler Mahallesi Erbülfezi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktekke istikametine seyir halinde olan Ömer E.(70) idaresindeki 55 HA 011 plakalı motosiklet sürücüsü, Göksu Sokak'tan Erbülfezi Elçibey Caddesi'ne çıkış yapan Tarık B. idaresindeki 55 BP 740 otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



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