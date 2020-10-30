Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

-Kaza yerinde yaralı yerde yatarken

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Motosiklet Sürücüsü 

--112 acil servis ekiplerinin gelişi
--Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
--Yaralının sedyeye alınması ve ambulansa götürülmesi
--Ambulansın hareket edişi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Bahçeler Mahallesi Erbülfezi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktekke istikametine seyir halinde olan Ömer E.(70) idaresindeki 55 HA 011 plakalı motosiklet sürücüsü, Göksu Sokak'tan Erbülfezi Elçibey Caddesi'ne çıkış yapan Tarık B. idaresindeki 55 BP 740 otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı