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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

olay yeri

Jandarma Cenaze Trafik Kazası Gözaltı Sağlık Ekipleri 

-detaylar

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre dün akşam 23.00 sıralarında Oltu Ballıca köyü kavşağında Aras Kurt idaresindeki motosiklet ile Y.Y. yönetimindeki 06 BG 9881 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aras Kurt motosiklet ile metrelerce sürüklendi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve çok sayıda ekip yönlendirildi. sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 31 yaşında ki Kurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt’un cenazesi kaza sonrası Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopsinin ardından Oltu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DMA-)
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