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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Hastaneden detaylar

Motosiklet Sürücüsü 

-Adli tıptan detaylar
-Genel detay ve görüntüler
-Fotoğraf

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüler ve plakaları belirlenmeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, ağır yaralanarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Enes Çoban (20), müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-LO-Y)
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