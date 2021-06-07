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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza yerinden detay

Polis Hastane Ağır Yaralı Yaralı Kadın Trol 

-Yerde yatan şahıs detay
-Polis ekipleri detay
-Otomobil detay
-Motosiklet detay
-Etrafa dağılan eşyalar detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Döşemelatı İlçesi’nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Hayatını kaybeden adam ve yaralı kadından geriye kalan eşyaları polis ekibi elleri ile topladı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden Çığlık Mahallesi istikametine gitmekte olan Kerim G. kontrolündeki 07 RG 396 plakalı Tofoş marka otomobil ile karşı yönden gelen Şafak Turgut idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet ve üzerinde bulunan Şafak Turgut ile Fatma Seyrek yol kenarına fırladı. Kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşında bulunan kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kazada motosikletin hurdaya çıktığı şahısların eşyalarının ise etrafa dağıldığı görüldü.
Bir polis ekibi şahıslara ait eşyaları elleri ile tek tek topladı. Cenaze olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. (EG-
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