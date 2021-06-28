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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

- kaza yerinden görüntüler

Trafik Işığı Ağır Yaralı Polis Ekipleri Ölümlü Motosiklet Sürücüsü 

-- detaylar
-- mahalle sakinlerinden Emine Demirtaş röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza; Babataşı Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı ile Celal Bayar Caddesi kavşağında meydana geldi. Senol D.'nin (30) idaresindeki 34 DVH 036 plakalı otomobil, , Muhammed E. H. ’nin (17) kullandığı 48 HY 890 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Muhammed E. H. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mahalle sakini Emine Demirtaş, gazetecilere, haftada 3 gün aynı noktada ölümlü ya da yaralamalı kaza olduğunu söyledi.

Kavşağın kontrolsüz olduğunu ve bölgeye trafik ışığı yapılması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Gerekirse bölge sakini olarak parasını biz toplayalım. Artık kaza görmek istemiyoruz. Kaza biz evin önünde otururken oldu. Kaza yapan çocuğun durumu çok ağırdı. İnsanları kanlar içinde görmekten içimiz parçalandı." diye konuştu.
(MY-OD-Y)
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