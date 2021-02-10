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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kazaya karışan motosikletten görüntü

Polis Merkezi Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Hastaneden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesi yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. yönetimindeki 41 AFY 710 plakalı motosiklet ile yola kontrolsüz çıktığı öğrenilen ve sürücüsünün ismi alınamayan 34 FY 3044 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak kaldırıma çarptı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçan otomobil sürücüsünün ise polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-RFK
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