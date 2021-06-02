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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı

olay yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Karahisar 

-araçlardan görüntü
-Trafik polisinin olay yerine geldiği anda inceleme yapması
-detay görüntüler

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Sürücüler kazayı yara almadan atlattı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasını sürücüler şans eseri yara almadan atlattı.Kaza, Şuhut ilçe merkezindeki 1 Nolu Sağlık Ocağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut İlçe Şehir Stadyumu istikametinden bir anda dönmeye çalışan Hüseyin Ç. idaresindeki 03 SH 308 plakalı otomobil ile Altıgöz Köprüsü'ne doğru seyir halinde bulunan Halil Ü. idaresindeki 03 SF 561 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sadece sürücülerin bulunduğu araçlarda şans eseri yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber vermesinin ardından olay yerine gelen trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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