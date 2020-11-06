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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı - KARS

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı - KARS

- Yaralıların hastaneye getirilmesi - Hastaneden detaylar Kars ’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralıKARS (AA) - Kars ’ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4’ü ağır 7 kişi yaralandı.İsmail Cengiz idaresindeki 25 HD 54 plakalı otomobil, Sarıkamış - Horasan kara yolunun Çamyazı köyü mevkisinde karşı şeritten gelen M.Ö yönetimindeki 07 GJF 54 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada sürücüler ile otomobildeki Y.C, Z.A ile kamyonetteki M.N.D, A.N ve M.T yaralandı.Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.Araçlarda sıkışan bazı kişiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.Yaralılar Sarıkamış Devlet ile Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırıldı.Sürücüler ile otomobildeki diğer 2 kişinin genel sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hastane Jandarma Bild 

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