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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar kamerada

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç 


- Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza,merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Somuncu baba caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABN 149 plakalı otomobil,ara yoldan çıkan hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç ters döndü.Kaza da yaralanan olmazken çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (EB-HİV-
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