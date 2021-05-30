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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

kaza yapan araçlardan detaylar

İlk Müdahale Merinos Jandarma Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-ambulans jandarma polis ve itfaiyeden detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’te aynı istikamette giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Gaziantep Havayolu merinos kavşağı yakınında meydana geldi. Oğuzeli istikametine doğru ilerleyen 27 AGP 596 plakalı Renault marka araç aynı istikamete doğru ilerleyen 27 JF 848 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Emrullah A. Ve yanında bulunan İshak A., Yasin A., Ali Rıza A. İle otomobilde bulunan Sürücü Mehmet Ö. Ve yanında bulunan Gülsüm Ö. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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