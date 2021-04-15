Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

-Yaralılardan görüntüler

Polis Hastane Ticari Araç Polis Ekipleri 

--Kazaya karışan araçlardan görüntüler
--Ekiplerden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Bayraktar Mahallesi Akmeşe-Uzunçiftlik Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hale C. idaresindeki 41 ACH 715 plakalı Dacia marka otomobil ile Hasan D. yönetimindeki 41 PJ 651 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafifi ticari araç kaldırıma çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Hale C. ile 18 yaşındaki küçük Yağmur C. ve Yağız C. İsimli çocukları ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan D. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar ambulanslara alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla, kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement