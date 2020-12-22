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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kaza kamerada

Otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kaza kamerada

kaza anı

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Bisiklet Sağlık Ekipleri 

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( BURSA )- Otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü ve yanındakiler, sağlık ekipleri gelene kadar yerde yatan yaralıyı üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı. Öte yadan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi ile Zafer Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Murat C. idaresindeki 16 PK 126 plakalı otomobil ile Zafer Caddesi’nden gelip Tabakhane Caddesi'ne çıkmak isteyen Suriye uyruklu Wael A. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kafasını yere çarpan Wael A.'nın yardımına kazaya karışan araçtaki sürücü ile yolcular koştu. Vatandaşlar, sağlık görevlileri gelene kadar yaralının üzerine araçtan çıkardıkları battaniye ve bez parçalarını örterek soğukta üşümesinin önüne geçti. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsünün otomobil ile çarpışarak, arabanın üzerinden fırlayıp yere düştüğü görülüyor. (SA-MŞ)
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