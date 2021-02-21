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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Elektrikli Bisiklet Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-Ambulanstan görüntü
-Hastanenin görüntüsü

( BURSA )- Kaza yerinde arabasıyla geçen sürücü yerde yatan kişinin yeğeni olduğu görünce şoke oldu- Amca ambulans gelene kadar yeğenini böyle sakinleştirdi BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın olduğu yerde arabasıyla geçen bir sürücü, yerde yatan kişinin yeğenin olduğu görünce şoke oldu. Ambulansla gelene kadar amca yeğenini teselli etti. Edinilen bilgilere göre kaza, Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak üzerinde meydana geldi. Hazine Sokak üzerinde seyir halinde olan Ahmet Emre O. idaresindeki 16 Y 0123 plakalı otomobil ile ara sokaktan Hazine Sokağa çıkmak isteyen Yaren A. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç bayan ve arkasında bulunan Bedirhan A. yere düştü. Kanlar içerisinde yerde yatan Yaren A. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada kaza yerinden otomobiliyle geçen sürücü yerde yatanın kendi yeğeni olduğu görünce şoke oldu. Hemen arabasını durdurup yanına gitti. Yerde yatan yeğenini dakikalarca başında bekleyerek sakinleştirdi. Daha sonra kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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