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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ile elektrik direğine çarptı, aracı bırakıp gitti

Otomobil ile elektrik direğine çarptı, aracı bırakıp gitti

OLAY YERİNDEN DETAYLAR

Polis Elektrik Direği Irak Trol 

-ARABANIN GÖRÜNTÜSÜ
-DİREK GÖRÜNTÜSÜ
-ÇEKİCİYE YÜKLENMESİ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk aracın üzerine devrildi. Sürücü ise otomobilini bırakıp kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre, kaza Ahmet Türkel Çevre yolunda meydana geldi. Henüz sürücü belirlenemeyen 16 KVC 77 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk arabanın üstüne düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, araçtan çıkıp kayıplara kaçtı. Hurdaya dönen otomobil ise polis nezaretinde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis şimdi her yerde kaza yapıp kaçan sürücüyü arıyor.
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