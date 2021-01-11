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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ile çarpışan pancar yüklü tır metrelerce sürüklenerek yan yattı

Otomobil ile çarpışan pancar yüklü tır metrelerce sürüklenerek yan yattı

olay yerinden görüntü

( BURSA )- Yolu pancar kapladı vatandaş el birliğiyle böyle temizledi BURSA

Hastane Direksiyon Trol 


- Bursa Ankara yolunda meydana gelen kazada pancar yüklü otomobil ile çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan Tır bariyerlere çarparak metrelerce yan sürüklendikten sonra yan yattı. Yan yol pancarla kaplanırken olay yerine koşan vatandaşlar dökülen pancarları el birliğiyle kaldırdı. Kazada tır sürücü hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara yolu Kozluca Mevkinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan 42 ADE 119 plakalı pancar yüklü Tır sol şeritte seyir halinde olan Abdullah M idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kontrolden çıkan Tır savruldu. Sürücü direksiyonu kırarak otomobil üzerine devrilmemek için manevra yaptı. Kontrolden çıkan Tır yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak metrelerce yan vaziyette sürüklenip yan yattı. Kaza sonucu Tır sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı. Kazada Tır'daki pancarlar yan yolu dökülerek yolu kapattı. Bu sırada kazayı görenler olay yerine koştu. Vatandaşlar el birliğiyle yola dökülen pancarları yol kenarına topladı. Kaza nedeniyle Bursa Ankara yolu kısa süreliğine kapandı. Trafik ekipleri kaza yerinde önlemler alarak kaza yapan otomobili çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar normalle döndü. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (SA-
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