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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobil ile çarpışan meyve yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Otomobil ile çarpışan meyve yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Sebze Yüklü Kamyon 

-Meyve-sebze saçılan yoldan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Araçların çekilmesinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kaza sonrası yan yatan kamyonetteki meyve-sebzeler otoyola saçıldı İSTANBUL

- Başakşehir TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken bir otomobilin çarptığı meyve-sebze yüklü kamyonet yan yattı. Kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken yan yatan kamyonet meyve-sebzeler otoyola saçıldı. Olay, saat 03:45 sıralarında TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin K. yönetimindeki 34 BNR 504 plakalı otomobil. yol üzerinde seyir halindeyken önünde seyir halinde olan 34 DCB 416 plakalı Ercan E. yönetimindeki meyve-sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet yan yatarken Ercan E. kaza da yaralandı. Kamyonette bulunan onlarca kasa meyve-sebze yola saçıldı. Otomobil sürücü Yasin K. kazadan yara almazken kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik sıkışıklığı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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