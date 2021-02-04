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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

kaza detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Beton Mikseri Polis Ekipleri 

-araçlar detay
-yaralıların hastneye getirilişi

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti iki kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi D-200 karayolu Ortaklar köyü kavşağında meydana geldi. A.T. idaresinde ki 06 EY 4050 plakalı beton mikseri ile M.A yönetiminde ki 60 YB 725 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan H.T.D ve Aziz Çelik yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aziz Çelik (50) hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmazken Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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