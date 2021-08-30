Otomobil ile 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü

-- OLAY YERİNDE EKİPLERİN ÇALIŞMASI



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, Yedigöller Milli Parkı yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan eşi hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı’na yaklaşık 10 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yedigöller Milli Parkı’ndan Bolu yönüne giden Orhan Uzun yönetimindeki 34 LV 7983 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metrelik uçurumdan aşağı uçan otomobil ağaçlara çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araçta bulunan sürücü Orhan Uzun ile yanında bulunan eşi Emine Uzun, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak uçurumdan yukarı taşındı. Araç sürücüsü Orhan Uzun kazayı yara almadan atlatırken eşi Emine Uzun hafif şekilde yaralandı. Emine Uzun, 112 Acil ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FC

