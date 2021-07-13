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Otomobil ikiye bölündü
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil ikiye bölündü

Otomobil ikiye bölündü

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Tahkikat Trafik Kazası Aydınlatma Direği 

-ikiye bölünen aracın görüntüsü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da meydana gelen trafik kazasında Şahin marka otomobil ikiye bölündü. 3 kişi yaralandı. Kaza Kestel ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil direğe çarparak parçalara ayrıldı. 3 kişinin yaralandığı olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen araç sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
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