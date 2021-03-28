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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

-yaralıların ambulansa alınması

Hastane Bild Direksiyon Sanayi Sitesi 

--kaza detay
--yerinden sökülen ağaçlar detay

( SİVAS )- Sivas’ta meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.20 sıralarında kent merkezi Sultanşehir Bulvarı 4 Eylül sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki 06 RIN 23 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan ağaçlara çarptı. 3 ağacı yerinden söken otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, şoför ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (VK-GF-
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