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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil hayvan sürüsünün arasına daldı: 29 küçükbaş hayvan telef oldu

Otomobil hayvan sürüsünün arasına daldı: 29 küçükbaş hayvan telef oldu

Kazanın yaşandığı yer

Jandarma Keçi Kalaba Alabalık Hayvan 

-Kaza yapan araç
-Telef olan hayvanlar
-Yaralı hayvanlar
-Olay yerindeki ekipler ve kalabalık
-Yoldan geçen araçlar

( ŞANLIURFA )- Kazada 29 küçükbaş hayvan telef oldu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada 29 koyun ve keçi telef olurken yaklaşık 20’si de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Ceylanpınar ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Halil F.’nin kullandığı 06 VM 552 plakalı Peugeot marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada 29 koyun ve keçi telef olurken 20’si ise yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye giden jandarma ekipleri, yolda önlem alarak araçların kontrollü bir şekilde geçmesini sağladı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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