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- Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

- Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

-Yaralının ambulansa taşınması

İlk Müdahale Polis Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Kazaya karışan araçlardan görüntü
--Olay yerinden detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Kullar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sönmez Ö. idaresindeki 34 CHH 427 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halindeyken dönüş yapmak için yavaşlayan Cemil T. yönetimindeki 41 AEU 922 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cemil T., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (MK-GY-Y)
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