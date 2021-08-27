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Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yapan otomobilden görüntü

Acil Servis Güvenlik Güçleri Bild Altın Hafriyat Kamyonu 

-Kazaya karışan kamyondan görüntü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde seyir halindeki otomobil önünde seyir halinde bulunan hafriyat kamyonunun dönüş aldığı sırada arkadan çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bağlı Beşpınar Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 47 BA 154 plakalı Skoda marka araç, önünde seyreden hafriyat yüklü kamyonun dönüş aldığı sırada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kamyonun arka kısmının altına girerken, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Çınar İlçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan araç sürücüsünün yanındaki kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.
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