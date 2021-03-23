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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Kaza yapan hafif ticari araç

Ticari Araç Genç Kadın 

-Kaza yapan otomobil
-Kazanın olduğu yol

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da otomobilin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 TG 193 plakalı otomobil, önünde seyir eden Aziz Deniz yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıktı. Kazada Pınar İleri (24) yaralandı. Yaralı genç kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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