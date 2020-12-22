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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Otomobil Habur Çayına uçtu, anne, baba ve bebekleri can verdi

Otomobil Habur Çayına uçtu, anne, baba ve bebekleri can verdi

Habur Çayına uçan araç

Jandarma Uzman Çavuş Sağlık Ekipleri Direksiyon Sağlık Görevlisi 

-Ambulanslardan görüntü
-Sağlık ekipleri
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Ekiplerin araçtakileri çıkarması
-Hayatını kaybeden bebeğin sağlık görevlisinin elinde taşınması
-Genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yaklaşık 40 metre takla attıktan sonra Habur Çayına uçtu. Kazada anne, baba ve bebekleri hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün virajı alamaması nedeni ile kontrolünü kaybettiği 33 D 3837 plakalı araç, takla atarak yaklaşık 40 metre yuvarlandıktan sonra Habur Çayına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, ters dönüp Habur Çayına uçan araçta bulunan Serhat Önal, eşi Gülay Önal ve ismi öğrenilemeyen bebeklerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile hayatını kaybedenlerin bedenleri araçtan çıkarıldı. Olayda hayatını kaybedenler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Serhat Önal'ın uzman çavuş olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (YRT-
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