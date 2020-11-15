Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Otomobil fiyatına papağan

Otomobil fiyatına papağan

40 bin liralık papağan ve diğer türlerden detay

Kaka Pet Shop Cep Telefonu Hayvan Sokak Hayvanları 

-Vatandaşların fotoğraf çekip selfie yapmaları
-İş yeri sahibiyle röportaj
-Küçük bir çocuğun papağanları omzuna alması

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’da yeni açılışı yapılan bir pet shopta bulunan papağan otomobil fiyatına satılıyor. Beyaz renkli ‘molukan kakadu’ türü papağanın fiyatı tam 40 bin lira.İş yeri sahibi Burhan Şafak Temiz, vatandaşların cep telefonuyla selfie yaptıkları sevimli papağanların fiyatının otomobil fiyatlarına kadar varmasının nadir türler olmasından kaynaklandığını belirtti.
300 liradan 40 bin liraya kadar varan fiyatlarda papağanların meraklılarını beklediğini anlatan Temiz, “Herkesin bütçesine kadar papağanlar getirdik. Sonuçta bir araba almak istesek, herkes bütçesine göre alacak. Papağanlar da aynı şekilde bütçeye göre alınıyor” dedi.
Yoğun ilgi gören iş yerinin açılışında sokak hayvanları için ücretsiz mama da dağıtıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı