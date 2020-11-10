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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
'Otomobil dolandırıcılığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı (2) - İSTANBUL

'Otomobil dolandırıcılığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı (2) - İSTANBUL

"Otomobil dolandırıcılığı" yapan 3 şüpheli tutuklandı (2) - İSTANBUL - Mağdur ile röportaj İstanbul 'da "otomobil dolandırıcılığı" yapan 3 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da noter satışıyla aldıkları otomobilin bedelini satıcının banka hesabına havale etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 31 Ekim'de Esenyurt'ta aracını satmak isteyen Hulusi Topkara'nın (24) dolandırılması olayına ilişkin çalışma başlattı.Otomobili takibe alan ekipler, Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunda şüpheli Cumali A. (28), Eren L. (24) ve Müslüm Y'yi (30) düzenlediği operasyonla yakaladı.Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 2 sahte plaka ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden Cumali A'nın 27, Müslüm Y'nin ise 26 suçtan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.Şüphelilerden ele geçirilen aracın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Mağdur Hulusi Topkara, 80 bin lira değerindeki aracı için şüphelilerden 30 bin lira nakit aldığını, paranın geri kalanını da hesabına havale edeceklerini söylediklerini anlatarak, "Noterden aracın satışını yaptık. Paranın geri kalanını banka hesabıma havale yaptıklarını söyleyerek, kaçıp gittiler. Bu duruma kimse düşmesin. Benim arabam Asayiş Şube Müdürlüğü'nün çalışması sonucu bulundu ama sizinki bulunamayabilir. Kimse parasını almadan aracın satış işlemini yapmasın" diye konuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Karya Banka Hesabı Akaryakıt İstasyonu Dolandırıcılık 

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