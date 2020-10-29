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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil direğe çarparak tarlaya düştü: 3 yaralı

Otomobil direğe çarparak tarlaya düştü: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Elektrik Direği Trafik Kazası Bild Direksiyon Trol 

-Kazaya karışan otomobil
-Ambulans

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarparak tarlaya düşmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Beyşehir-Konya Karayolu'nun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli bekçi olduğu öğrenilen Mustafa U. (56) yönetimindeki 06 GE 4522 plakalı otomobil Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken ilçe merkezi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya düşen otomobilden yaralı çıkarılan sürücü ile Hatice U. ve Havvanur B. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (ARÖ-İP-Y)
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