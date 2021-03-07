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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil dereye düştü: 1 yaralı

Otomobil dereye düştü: 1 yaralı

Yaralının görüntüsü

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Otomobilin görüntüsü
-Polis araçlarının görüntüsü
-Olay yerinden genel görüntüler
-Ambulansın gidişi
-Dereye düşen araçtan genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı. Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi civarında bulunan derede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 06 LT 469 plakalı otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde bulunan yaralı sürücüyü çıkarttı. Ardından sağlık ekiplerince yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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