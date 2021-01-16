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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil çukura düştü, faciadan dönüldü

Otomobil çukura düştü, faciadan dönüldü

çukura düşen araçtan görüntü

Polis Onarım Çalışması Yol Çalışması Direksiyon Trol 

-detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir’de, seyir halindeki otomobil yol çalışmasının yapıldığı çukura düştü. Faciadan dönülen kazada, kimse yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza, Başakşehir Başak Mahallesi Atilla Altıkat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol Kayaşehir’den Başakşehir istikametine seyir halinde olan Opel marka 34 VT 0828 plakalı otomobil, bakım onarım çalışmasının yapıldığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kafa üstü yol çalışmasının yapıldığı çukura düştü. Sürücü ilk şokun ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Faciadan dönülen kazadan sürücü yara almadan kurtuldu. Araç çekici yardımıyla bulunduğu çukurdan çıkartıldı.
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