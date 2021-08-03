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- Otomobil boş arsaya uçtu: 3 yaralı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Otomobil boş arsaya uçtu: 3 yaralı

- Otomobil boş arsaya uçtu: 3 yaralı

Yaralılar araçtan çıkarılırken görüntüler

Polis Bild Akalan İstinat Duvarı 

-Olay yerinden görüntü
-Detaylar
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( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucuistinat duvarından aşağı yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Efendibey Mahallesi Amas Yolu Sokak'ta B.A yönetimindeki 51 ER837 plakalı otomobille sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 51 EF 418 plakalı otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.A'nın kullandığı otomobil istinat duvarından boş arsaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Devrilen otomobilde sıkışan iki kişi, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki M.A. ve D.A, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazadan sonra kaçana diğer otomobilin sürücüsü ile yanındaki iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (YE- )
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