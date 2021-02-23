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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, sürücü ölümden döndü

Otomobil bariyere ok gibi saplandı, sürücü ölümden döndü

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Jandarma Bild Trol 

-Yaralıdan görüntü
-Olay yerinden detaylar

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük’te kontrolden çıkan otomobilin bariyere ok gibi saplandığı kazada sürücü ölümden döndü. Kaza Karabük-Eskipazar karayolu Hamzalar Köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çalık (36) yönetimindeki 01 GD 776 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerin adeta ok gibi saplandığı otomobilde bulunan sürücü Çalık yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ölümden dönen yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. AFAD ekipleri otomobilin motor kısmından girip arka camından çıkan bariyeri 30 dakikalık çalışma sonucunda kurtarabildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. (RB-
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