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Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

görüntü dökümü

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri Direksiyon 

-kaza yeri detay
-araçtan detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Sorgun Titreyengöl Caddesinde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halinde bulunan 32 DC 751 plakalı otomobilin sürücüsü Abdülkadir Y. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yolun sağ tarafında bulunan dereye uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Abdülkadir Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Y. ve Elif A. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları yaralılara ilk müdahalesini ola yerinde yaptı. Müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. (EG-
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