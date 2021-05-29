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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil bagajından akü hırsızlığı kamerada

Otomobil bagajından akü hırsızlığı kamerada

Şahsın bagajdan aküyü çıkarması

Kamera Bisiklet Hırsız 

-Aküyü bisiklete koyması
-Şahsın bisikletle olay yerinden uzaklaşması

( OSMANİYE )- Otomobil bagajından akü çalan hırsızlık şüphelisinin hırsızlık suçundan tutuklu olduğu ortaya çıktı OSMANİYE

- Osmaniye’de 12 Mayıs günü Sanayi Sitesi içerisinde park halinde olan otomobilin bagajında bulunan aküyü çalan hırsızlık şüphelisi şahsın 14 Mayıs günü hırsızlık suçundan tutuklu olan E.A. olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, 12 Mayıs 2021 tarihinde Adnan Menderes Mahallesi Sanayi Sitesi Boyacılar Sokak üzerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Otomobilin bagajında bulunan akünün çalındığı ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin açık olan bagajından aküyü çalan şahsın 14 Mayıs 2021 tarihinde 9 farklı hırsızlık suçundan tutuklanan E.A. (41) isimli şahıs olduğunu belirledi.Aydınlatan hırsızlık olayıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verildiği öğrenildi.
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