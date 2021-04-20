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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kazada sıkışan kadın

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Aydınlatma Direği 

-Kurtarılmaya çalışan yaralı kadın
-Kurtarılması ve ambulansa alınması
-Kaza yeri detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Kazada otomobil içinde sıkışan kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Kaza, Kahramanmaraş Adana Karayolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ali C.’nin kullandığı 46 DC 582 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, yolcu konumundaki Ayşe C. ise itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte sıkıştığı otomobilin içinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle yol dışı edildi.
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