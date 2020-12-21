Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi: 2 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi: 2 yaralı

Ambulansın olay yerine gelişi

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Yaralılara olay yerinde müdahale görüntüsü
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Olay yerinden detay görüntüler
-Olay yerinde aracın görüntüsü
-Yaralıların ambulanstan indirilmesi
-Yaralıların sedye ile acile taşınması
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Konya Karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinden Konya istikametine seyreden Mesut A. (54) idaresindeki 06 U 1329 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Remzi Ö. (48) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine; Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HT-YC-AH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement