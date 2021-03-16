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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil apartmana daldı: Mahalleli 'deprem oldu' sandı

Otomobil apartmana daldı: Mahalleli 'deprem oldu' sandı

Kazalı araçtan detaylar

İlk Müdahale Hastane Muhabir Polis Ekipleri Direksiyon 

-Apartman sakini Ramazan Kurtoğlu, röp.
-Yıkılan kömürlük
-Vatandaşlardan detaylar
-Otomobil çekici ile kaldırılırken
-Polislerden detaylar
-İtfaiye ekiplerinden detaylar

( KIRIKKALE )- 3 katlı apartmanın duvarına çarptı, kömürlüğü yıktı: 1 yaralı KIRIKKALE

- Kırıkkale'de 26 yaşındaki genç sürücü, otomobiliyle duvarına çarptığı 3 katlı apartmanın bitişiğindeki kömürlüğü yıktı. Deprem olduğunu sanan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Fabrikalar Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil T. (26) idaresindeki 26 VF 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı apartmanın duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle apartmanın bitişiğindeki kömürlükte yıkıldı. Deprem olduğunu sanan mahalle sakinleri ise dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 26 yaşındaki sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Halil T.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. "Deprem oldu zannettik" İHA muhabirine konuşan Ramazan Kurtoğlu, "Nasıl olduğunu anlamadık. Deprem oldu zannettik. Birde baktım araba burada. Herhalde karşıdan geldi. Çünkü arabanın izleri var. Komple girseydi adam ölürdü. Buna şükür yatıyordum ben. Emekli adam ne yapsın" diye konuştu.

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