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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil alev topuna döndü

Otomobil alev topuna döndü

VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASI

Kamera Cep Telefonu 

-OTOMOBİLİN ALEV TOPUNA DÖNMESİ

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da hareket halindeki otomobil alev topuna döndü. O anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Bursa'daki bir anayolda sabah saatlerinde hareket halindeki otomobilinin kaputundan dumanlar yükselmeye başladığını gören sürücü, aracını yolun kenarına çekti. Renault Clio marka aracından inen kişi, kaputtan alevlerin yükseldiğini gördü. Aracına yaklaşamayan sürücü, çaresiz otomobilin yanışını izledi. Yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına ise o anlar saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. (AÇ-İHS)
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