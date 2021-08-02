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( SİVAS )- Sivas’ta seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS



- Sivas’ta seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz kavşağı yakınlarında meydana geldi. S.K. idaresindeki 44 FZ 356 plakalı Renault marka otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından yanmaya başladı.

Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas belediyesi itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Otomobilin alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansırken araçta maddi hasar meydana geldi. (OE-

