Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Otomobil alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Otomobil alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

-Yanan aracın alev görüntüsü

Polis Bild Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

--Araçtan detay

( SİVAS )- Sivas’ta seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS

- Sivas’ta seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz kavşağı yakınlarında meydana geldi. S.K. idaresindeki 44 FZ 356 plakalı Renault marka otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından yanmaya başladı.
Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas belediyesi itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Otomobilin alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansırken araçta maddi hasar meydana geldi. (OE-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı