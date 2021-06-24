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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

aracın alev alev yanması

Karya Kamera Cep Telefonu 

-İtfaiye ekiplerinin gelişi
-Müdahale edilmesi
-Yangının söndürülmesi

( SAKARYA )- Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerince söndürüldü SAKARYA

- Sakarya’nın Hendek ilçesinde alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü aracını yol kenarına çekti. Araç bir anda alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce yangın söndürüldü. Alevlere teslim olan araç hurdaya dönerken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, aracın alevlere teslim olduğu ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. (OK-BCT-
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