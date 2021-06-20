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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Alev alev yanan otomobil

( BURSA ) BURSA

Polis Polis Ekipleri 


- Bursa'da bir otomobil motor kısmında meydana gelen arıza sonucu alevlere teslim oldu.Yangın, öğle saatlerinde Bursa-İzmir yolu Görükle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor kısmında meydana gelen mekanik arıza sonucu çıkan yangında alevler kısa sürede otomobili sardı.Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülse de otomobil kullanılamaz hale geldi.
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